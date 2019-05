Reggio Calabria, Lemma: “Udc in costante crescita sul territorio”

18 Maggio 2019 13:39

Lemma: “Udc in costante crescita sul territorio. Lo dimostra l’attenzione di Lorenzo Cesa per la Provincia di Reggio di Calabria”

“Ulteriore conferma del processo di crescita dell’Udc sul territorio. La nuova visita del segretario nazionale del Lorenzo Cesa a Reggio Calabria testimonia l’attenzione verso la nostra Provincia dove il partito sta costruendo una squadra sempre più valida e competitiva”.

Il Commissario Provinciale dell’Udc Paola Lemma non nasconde la propria soddisfazione all’indomani dell’incontro elettorale con il segretario nazionale avvenuto nella giornata di venerdì.

“Si cementa il rapporto con gli alleati e con Forza Italia nella cui lista Lorenzo Cesa si ricandida alle elezioni per il rinnovamento del Parlamento Europeo di domenica 26 maggio – dice ancora Paola Lemma – e si prepara la strada per i prossimi appuntamenti elettorali”.

“Il nostro partito ha allestito molte liste in tanti Comuni che saranno chiamati al voto e soprattutto nel Comune di Gioia Tauro spinge con determinazione la corsa di Raffaele D’Agostino che ha tutte le caratteristiche per ben amministrare dopo lo scioglimento. Un contributo fondamentale – dice ancora Paola Lemma – lo stanno fornendo le donne del partito, sia dall’interno che come candidate in lista. Sono numerosissime le donne Udc che hanno deciso di misurarsi alle urne sia nei Comuni in cui si vota con la doppia preferenza, che in quelli dove se ne esprimerà una sola. Anche questa è una forma di apertura che mi rende orgogliosa del nostro partito e che consentirà alle Amministrazioni comunali future di avere rappresentanti di genere femminile che, indubbiamente, costituiranno valore aggiunto per competenze e sensibilità. Sono certa ed è un pensiero condiviso anche da Lorenzo Cesa e dal segretario regionale Franco Talarico – conclude la commissaria provinciale – che l’Udc, anche grazie al contributo delle donne, farà un ottimo risultato sia alle elezioni europee che alle Comunali e che tale risultato sarà il punto di partenza per crescere ancora di più ed essere determinanti in vista delle elezioni regionali e del rinnovo dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria”.

