Reggio Calabria: domenica 2 giugno laboratori e relax al Parco Ecolandia

31 Maggio 2019 11:39

Per il 2 giugno sono in cantiere diverse iniziative al Parco Ecolandia a Reggio Calabria

Una domenica all’insegna della scoperta e dell’allegria quella che si sta organizzando al Parco Ecolandia. Per il 2 giugno sono in cantiere diverse iniziative che aiuteranno gli ospiti ad apprezzare pienamente i 10 ettari di Aria, Acqua, Terra e Fuoco contenuti nel perimetro del parco ludico, tecnologico e ambientale del Comune di Reggio Calabria.

L’apertura è prevista come sempre alle ore 10. Mentre alle 11 inizierà il contest “Scatta l’emozione al Parco”. Si tratta di un laboratorio fotografico per bambini e per adulti organizzato in collaborazione con l’associazione Ratio Imago APS. I partecipanti dovranno scattare, nel corso della giornata, delle fotografie dei paesaggi del parco in autonomia o con l’aiuto dei membri dell’associazione. Le foto più belle saranno esposte nel pomeriggio nella galleria di Forte Gullì. (Costo del laboratorio 3 euro a persona).

Alle 11.30 il primo giro esplorativo a bordo dei nostri simpatici Ecobus per vedere ciò che già c’è e cominciare a sognare ciò che ben presto ci sarà come il nuovo ponte tibetano di collegamento con il forte Gullì e l’adrenalinico “Volo di Hermes” in teleferica.

A partire dalle 12 sono previste tre traversate in zattera (una ogni mezz’ora) sul fossato navigabile per viaggiare con la fantasia in compagnia del mito di Ulisse.

Per chi desidera venire al parco di pomeriggio ritorna l’Ecobus alle 14.30 e i giri in zattera dalle 15.00 alle 16.00.

Alle 16.00 inoltre si svolgerà l’incontro nelle sale del Forte Gullì per consegnare le fotografie e visionarle assieme ai soci di Ratio Imago per la conclusione del laboratorio. Le migliori, scelte dall’associazione, verranno stampate sul momento in formato 10×15 cm per l’allestimento della mostra. Seguirà il laboratorio didattico per bambini a cura de “Lelefante”, durante il quale i partecipanti realizzeranno delle cornici/pannelli per l’allestimento della mostra all’interno del fortino.

Dopo un nuovo giro in Ecobus alle 16.30 è il momento di farsi delle liberatorie risate. Torna alle 17 lo yoga divertente con gli amici del Club della Risata “Un Sorriso Cambia la Vita” per imparare a vivere meglio utilizzando tutti i muscoli del buonumore compresi quelli che non sappiamo di avere.

Valuta questo articolo