Reggio Calabria: è l’Istituto “Panella-Vallauri” il prossimo avversario di Freed By Football

28 Maggio 2019 21:30

E’ l’Istituto “Panella-Vallauri” il prossimo avversario di Freed By Football, il progetto benefico a mezzo del quale il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria – in collaborazione con la FIGC – offre a giovani destinatari di provvedimenti giudiziari l’opportunità di integrarsi e riabilitarsi, passando per l’interiorizzazione dei valori propri del gioco del calcio. Domani mattina, alle ore 10:00, il Centro Sportivo “Sant’Agata” di Reggio Calabria sarà teatro di questa ottava apparizione ufficiale dei ragazzi del TM.

