Reggio Calabria, enorme incendio in via Villini Svizzeri: coppia salvata in extremis [FOTO e VIDEO]

5 Maggio 2019 17:07

Reggio Calabria, pomeriggio di paura ai Villini Svizzeri per un enorme incendio scoppiato tra le case della zona collinare del centro storico

Un enorme incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi tra le case delle colline situate sul centro storico di Reggio Calabria, nel popoloso quartiere dei Villini Svizzeri. Una densa nube di fumo s’è sollevata in area tra i palazzi spostata verso sud/est dal vento di maestrale. Dopo oltre un’ora di lavoro, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme.

L’incendio è scoppiato in una palazzina in cui vivevano due coniugi con i loro cagnolini, eroicamente salvati dagli agenti della Polizia e dei Vigili del Fuoco accorsi prontamente sul posto con un massiccio impiego di uomini e mezzi. Sono ancora in corso gli interventi di spegnimento. La coppia ha riportato serie ustioni ma in base alle prime frammentarie informazioni non sembrano in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco stanno ancora lavorando dopo oltre due ore dal primo intervento per fugare il rischio dell’esplosione di alcune bombole di gas rimaste coinvolte nel rogo.

Valuta questo articolo