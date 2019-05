Reggio Calabria: ancora un successo per i giovani musicisti dell’Orchestra dell’IC “Catanoso-De Gasperi”

22 Maggio 2019 21:28

Reggio Calabria: ancora un successo per i giovani musicisti dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi” con un primo premio al 1° Concorso Nazionale di Musica Per Giovani Interpreti organizzato dall’Accademia Harmonia di Siderno

Ancora un successo per i giovani musicisti dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi” con un primo premio al 1° Concorso Nazionale di Musica Per Giovani Interpreti organizzato dall’Accademia Harmonia di Siderno. Un Primo premio anche per il gruppo da camera di fiati (Ottetto) dell’Istituto diretto dal M° Polimenj “Un risultato lusinghiero – afferma con orgoglio la Dirigente Scolastica prof.ssa Sonia Barberi, che premia con dedizione lo studio dei nostri alunni e l’impegno dei loro insegnanti (M. Cristina Caridi, Roberto Caridi, Alessandro Monorchio, Bruno Polimeni) i quali si dedicano quotidianamente all’insegnamento dello strumento”. E tanto impegno e passione non possono non essere riconosciuti. L’Orchestra, diretta dal M° R. Caridi, è formata dai ragazzi delle classi I, II e III della sezione ad indirizzo musicale della Scuola sec. di I grado “A. De Gasperi” e per la prima volta da un giovanissimo alunno della 4 classe della scuola primaria di Spirito Santo. Con il loro entusiasmo e impegno hanno ottenuto questo meritato riconoscimento, a dimostrazione del fatto che credere nei nostri giovani è una scommessa sempre vincente.

