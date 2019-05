9 Maggio 2019 19:01

Reggio Calabria: due giorni straordinari per i ragazzi del progetto Freed By Football, iniziativa con la quale il Tribunale per i minorenni e la Federazione Italiana Giuoco Calcio intendono integrare e riabilitare giovani destinatari di provvedimenti giudiziari

Saranno due giorni straordinari quelli che vedranno protagonisti i ragazzi del progetto Freed By Football (FBF), iniziativa con la quale il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e la Federazione Italiana Giuoco Calcio intendono integrare e riabilitare giovani destinatari di provvedimenti giudiziari. Per l’intera mattinata di domani, venerdì 10 maggio, i giovani saranno ospiti della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. I destinatari dell’iniziativa avranno l’opportunità di conoscere e vivere la giornata tipo dell’allievo carabiniere. Nel pomeriggio ci si sposterà alla sede del Comando Provinciale dell’Arma, per una visita guidata della struttura ed una dimostrazione degli artificieri. L’iniziativa si concluderà sabato 11 maggio, alle ore 11:00, presso il Centro Sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria, dove si svolgerà una partita di calcio FBF-Carabinieri.

