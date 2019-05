31 Maggio 2019 23:04

Reggio Calabria: Sabato 1 giugno “La Giornata ecologica” nel Comune di Scido promossa dal ‘Club Escursionistico Asper Delianuova’ per la raccolta dei rifiuti abbandonati

Anche i piccoli Comuni, gioielli naturali della provincia spesso poco conosciuti, si adoperano con iniziative lodevoli di stampo ecologico in un momento storico in cui il tema ambiente diviene, giustamente, sempre più pressante a livello mediatico globale, coinvolgendo anche i cittadini come parte attiva di questa sensibilizzazione. Il Comune di Scido (RC) collabora infatti all”iniziativa promossa dall’associazione ‘Club Escursionistico Asper Delianuova’ che organizza per sabato 1 giugno “La giornata ecologica” che si propone appunto di porre l’accento sulle problematiche ambientali che interessano il territorio, in particolar modo l’insana consuetudine dell’abbandono dei rifiuti nel tratto della Strada Provinciale Santa Giorgía – Toscano del Comune di Scido. Il programma della giornata inizia alle ore 8.30 col raduno dei partecipanti e volontari che dovranno munirsi di un adeguato abbigliamento e ai quali verrà distribuito il materiale necessario, quale guanti e sacchi, per la raccolta che si protrarrà sinno alle ore 11 circa, a cui seguirà un pranzo al sacco immersi in una natura ‘ripulita’. Lo scopo dell’iniziativa, a prescindere dai risvolti sociali di aggregazione comunitaria, mira a sensibilizzare le Istituzioni, le associazioni del territorio e tutta la cittadinanza alla piena consapevolezza del rispetto ambientale, assieme alla sponsorizzazione alla buona prassi di una corretta raccolta differenziata che spesso latita. Sì tratta dunque, ancor prima di un segno di civiltà per quello che dobbiamo considerare il nostro habitat naturale, soprattutto di un segno di buon senso da dimostrare verso Noi stessi rendendo più consono e più salutare il luogo che quotidianamente abitiamo ma che spesso poco amiamo.

