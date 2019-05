A Reggio Calabria si sono svolti i Giochi Scolastici F.I.PE. 2019 [FOTO]

7 Maggio 2019 09:10

Sabato 04 maggio u.s., a Reggio Calabria, presso il bellissimo centro polisportivo Parco Caserta gestito dal giovanissimo imprenditore Dott. Marco Polimeni, si sono svolti i Giochi Scolastici F.I.PE. 2019.

Quattro sono stati gli istituti scolastici che hanno aderito a questa manifestazione sportiva promozionale:

-l’Istituto Comprensivo Bovalino(R.C.) guidato dal Prof. Maurizio Italiano

-l’Istituto Comprensivo statale Enotrio Pugliese di San Costantino Calabro di Vibo Valentia guidato da Moreno Boer

-Il Convitto Nazionale”Tommaso Campanella” di Reggio Calabria guidato dal Prof. Riccardo Partinico

-Il Vittorino da Feltre di Reggio Calabria guidato dal Prof. Andrea Gattuso e dalla prof. Katia Romeo.

Numerosa la partecipazione, ben 102 fra alunne ed alunni, che si sono sportivamente sfidati nelle tre prove della competizione sportiva:

-lancio dorsale di una palla medica da kg 2

-salto triplo con partenza da fermo

-sollevamento olimpico dell’esercizio di strappo effettuato con un bilanciere giocattolo di 10 kg.

L’Istituto Comprensivo di Bovalino, che si è presentato con un straordinario numero di alunne ed alunni (ben 82!), si è aggiudicato la competizione. Secondo posto per il Convitto “T.Campanella”, terzo per la Vittorino e quarto posto per Vibo Valentia. Il Convitto Nazionale Tommaso Campanella ha presentato oltre cento alunni nati nell’anno 2008, che hanno effettuato un percorso ludico motorio non agonistico ideato dal Prof. Riccardo Partinico e che sarà adottato dalla Federazione per le gare promozionali giovanili. Tutti i partecipanti alla manifestazione agonistica sono stati premiati dal Comitato Regionale. Ruben Bosco del Convitto Campanella ha effettuato la migliore prestazione tecnica e atletica di tutta la gara, Francesco Gatto, alunno dello stesso istituto la seconda prestazione.

