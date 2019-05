Reggio Calabria: Falcomatà incontra il Console della Romania

17 Maggio 2019 22:28

Presso la Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro è stato accolto dal Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, il Console Generale di Romania, la dottoressa Lucreția Tănase. Si apre un ulteriore dialogo significativo tra Reggio Calabria e una realtà estera. Un incontro cordiale nel corso del quale si è parlato della Città Metropolitana e di possibili rapporti collaborativi futuri tra Reggio Calabria e la Romania alla presenza, inoltre, dell’assessore del Comune, con delega al turismo, Giovanni Latella. Un confronto positivo e proficuo per condividere possibili iniziative e percorsi comuni attraverso scambi di natura economica, commerciale e culturale. Durante l’incontro la dott.ssa Lucreția Tănase, Console di una delle sette sedi Consolari Generali in Italia della Romania, con sede a Bari, ha illustrato agli amministratori le specifiche relative alle sue funzioni in Italia ed ha evidenziato la bellezza ed il fascino della città di Reggio Calabria.

