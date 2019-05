Reggio Calabria: in vista delle elezioni europee è possibile ritirate le tessere elettorali a Catona [INFO e DETTAGLI]

24 Maggio 2019 14:54

In vista delle elezioni europee di domenica prossima, presso la sede dell’Ufficio Decentrato di Catona a Reggio Calabria, sito in Piazza Matteotti Catona, possono essere ritirate per la prima volta le tessere elettorali secondo i seguenti orari: venerdì 24 e sabato 25 dalle ore 9,00 fino alle ore 18,00 ; domenica 26 maggio 2019 dalle ore 07,00 fino alle 23,00.

Plauso alla sperimentazione esprime il consigliere Enzo Marra evidenziando che: ” la sinergia creata dal vice sindaco Neri che esercita la delega all’anagrafe ha permesso di creare una buona prassi tra uffici centrali del servizio elettorale e quelli decentrati da replicare sul territorio e negli altri uffici nelle prossime occasioni, grazie alla disponibilità dei responsabili di settore, in modo da assicurare un servizio ai cittadini garantendo nel contempo l’ottimale utilizzo delle risorse.

