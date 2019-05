Elezioni Europee, Ripepi: “exploit di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, in tre anni dall’1,78% al 12%”

28 Maggio 2019 17:32

Elezioni Europee: a Reggio Calabria Fratelli d’Italia c’è e cresce inesorabilmente: in tre anni dall’1,78% al 12%

Massimo Ripepi, Coordinatore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, solo tre anni fa riceveva il mandato dalla Meloni di un partito che a Reggio navigava alla soglia dell’uno virgola, per condurlo in soli due anni, in occasione delle ultime elezioni politiche al record nazionale del 7,8% in Città. “Pochi potevano immaginare – afferma Ripepi- di trovarlo dopo solo tre anni, in occasione dell’ultima consultazione europea al 12,24% in Città e provincia. Un successo incredibile frutto della rinnovata ed efficiente classe dirigente, degli instancabili militanti e dei cittadini reggini che riconoscono in Fratelli d’Italia l’incarnazione di battaglie in favore del bene di una Città oltremodo martoriata e bistrattata. Altrettanto inequivocabile è il 6,5 % nazionale e il 10,26% della Regione Calabria che segna il record nazionale tra le regioni. Si moltiplicano dunque i consensi nei confronti del progetto politico targato Meloni, tali da aprire le porte dell’assise europea ad un gruppo di deputati seri e motivati. Il risultato calabrese, e reggino in particolar modo, riempie d’orgoglio e gratifica il duro lavoro profuso da tutti coloro che, rispecchiandosi nei valori di questo partito, ne sono ambasciatori sul territorio, proponendo una alternativa capace di interpretare le esigenze dei suoi cittadini e che qui, nel profondo Sud, porta avanti quotidianamente istanze e soluzioni; un gruppo che, partito da pochi elementi, si è pian piano strutturato e ha incassato l’appoggio anche di tante personalità e realtà imprenditoriali che riconoscono in FDI un programma coerente e credibile a tutela degli interessi nazionali, giungendo ad aggregare, in modo trasversale, esperienza, maturità e movimento giovanile, ingranaggi di un motore trainante verso una progettualità capace di guardare al futuro delle nuove generazioni. Fratelli d’Italia oggi è il fulcro di un rinnovato “destracentro” fortemente identitario e valoriale che vuole vincere le prossime elezioni per ridare speranza ai cittadini massacrati ed abbandonati. Un ringraziamento sincero va a tutti i sostenitori che ci hanno affidato le loro sorti e il loro desiderio di cambiamento. Ai nostri neo parlamentari europei, invece, rivolgiamo il nostro più fiducioso augurio, certi che in sede europea non mancherà loro la stessa grinta che contraddistingue la nostra leader Giorgia Meloni! Reggio Calabria e la Calabria possono sperare in una reale rinascita, frutto di valori ed azioni di bene vere e non negoziabili”, conclude.

