Reggio Calabria: domenica prossima Pompieropoli a Rosarno

2 Maggio 2019 12:23

Reggio Calabria: domenica 5 Maggio a Rosarno i più piccoli potranno diventare pompieri per un giorno

Domenica 5 Maggio a Rosarno i più piccoli potranno diventare pompieri per un giorno. Arriva, infatti, nella cittadina medmea “Pompieropoli”, un percorso ludico educativo per bambini da 5 a 10 anni, organizzato dal Comune di Rosarno grazie alla collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. L’evento, curato dall’Assessorato alle Politiche sociali e giovanili si svolgerà a Largo Bellavista, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, dove ai partecipanti, sarà rilasciato l’attestato di “giovane pompiere”. Nel corso della manifestazione inoltre saranno avviate attività di valorizzazione e promozione dell’arruolamento nelle Forze Armate. “Si tratta di un evento importante per avvicinare ed educare le nuove generazioni ai valori di legalità, partecipazione e volontariato – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Pasquale Papaianni”. “Pompieropoli non sarà solo una giornata ludica e di festa, ma sarà l’occasione per far conoscere ai più piccoli tutti i Corpi che quotidianamente lavorano per la sicurezza e la tutela di tutti noi – dichiara il Sindaco della Città Giuseppe Idà”.

