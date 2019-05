Reggio Calabria: domani la conclusione della 1ª edizione della rassegna culturale “Pretesti e frammenti”

16 Maggio 2019 13:55

Reggio Calabria: si terrà domani 17 Maggio presso l’aula magna della scuola Principe di Piemonte la conclusione della 1ª edizione della rassegna culturale “Pretesti e frammenti”

Si terrà domani 17 Maggio presso l’aula magna della scuola Principe di Piemonte la conclusione della 1 edizione della rassegna culturale “Pretesti e frammenti” . Introdurrà i lavori il Consigliere metropolitano Dr. Edoardo Lamberti Castronuovo che, unitamente al Dr. Vincenzo Cimino – Dirigente Compartomento Polizia Postale-, al Dr. Francesco Caracciolo – Segretario Nazionale Siulp – e il Dr. Antonio Battaglia – esperto in analisi web security e cyberbullismo- , affrontereranno la tematica dei pericoli e delle insidie della rete e del dilagante fenomeno del cyberbullismo, epicentro del dramma di molti giovani che crescono a contatto con le nuove tecnologie. E’ indiscusso come la prepotenza virtuale sia quella minaccia silenziosa che sceglie come facile preda i minori nei confronti dei quali vengono aperte ferite dell’anima che è doveroso prevenire ancorché reprimere. Una violenza che, al pari di quella fisica e verbale, semina un malessere capace di tradursi in una percossa mentale che sfocia in una lacerazione di grande portata per la psiche. Operare sul fronte della prevenzione dunque è un obbligo della scuola che deve interagire vigorosamente con la famiglia siglando simbolicamente un’alleanza che imponga una lotta contro coloro che, nascosti nell’anonimato del web e nell’ignoranza di una facile prevaricazione, incrementano ogni giorno una sofferenza intima, spesso taciuta dai ragazzi. Un appuntamento da non perdere dunque, per comprendere che non si può essere soli nel contrasto al cyberbullismo

Valuta questo articolo