Reggio Calabria, pesantissimi disservizi a Bocale: “siamo senz’acqua da mesi, il Sindaco e la sua Giunta cosa fanno?”

29 Maggio 2019 14:48

Reggio Calabria, la nota di Campolo vice presidente dell’associazione Parallelo 38 di Bocale sui disservizi idrici

“L’ Associazione Parallelo 38 di Bocale iniseme a tutti gli abitanti della vasta collina denunciano i disservizi idrici che da mesi purtroppo esistono e si ripercuotono nella vita giornaliera dei cittadini più deboli (bambini, anziani e malati)”. Lo afferma in una nota Campolo, vice presidente dell’associazione Parallelo 38.

“Non é possibile – ribadisce il vice presidente Campolo – che oggi dai rubinetti delle case non esce acqua e non si possano utilizzare i servizi igienici anche per diversi giorni continuativi. Si chiede a questa Giunta ed al Sindaco di voler risolvere i problemi di vitale importanza di questa frazione periferica”.

Valuta questo articolo