Reggio Calabria: importante convegno medico sulle malattie respiratorie [FOTO]

5 Maggio 2019 22:00

Importante convegno medico a Reggio Calabria sulle malattie respiratorie. L’evento è giunto alla 3ª edizione

Importante convegno medico a Reggio Calabria. L’evento ormai giunto alla terza edizione, organizzato dal Dott. Salvatore Tripodi, pneumologo del Centro Diagnostico Malattie Polmonari sociali di Reggio Calabria e dal Dott. Quinto Campolo, allergologo e MMG, ha visto confrontarsi specialisti di varie branche, medici e pediatri di medicina generale su un tema importante quale la gestione ottimale delle risorse nelle patologie croniche respiratorie allergiche. Coinvolti nell’evento relatori e moderatori di alto livello da tutta la Calabria e dalla Sicilia. I dottori Giuseppe Galletta, Francesco Scopelliti, Angelo Tolisano e Filippo Barreca, moderati da Francesco Lione Mariella Patafi ,Mariella Stillitano e Quinto Campolo hanno parlato di BPCO; La dott.sa Caterina Trifirò è intervenuta sulla dermatite atopica e la dott.sa Rita Agnello ha parlato di asma nei bambini moderati dal dott. Antonino Caratozzolo; Corrado Pelaia e la dott.ssa Maria Ripepi, moderati da Carmelo Battaglia e Angelo S. Forestieri, hanno eviscerato problematiche sull’asma; la prof.ssa Luisa Ricciardi, Salavtore Tripodi e Rocco Longo, moderati da Marcello Cilia, Grazia Palermo e Franco Strati, hanno parlato di tematiche allergiche quali le allergie alimentari la rinite allergica e l’immunoterapia specifica. Moderati dal D.ario Cortese, Attilio Fulgido e Egidio Imbalzano, Vincenzo. Romeo ha parlato di comunicazione medico-paziente, Enzo Amodeo di Fibrillazione atriale ed OSAS, la dott.sa Domenica Costantino di prescrizione farmaceutica. Due corsi sulla spirometria hanno chiuso il convegno. Di particolare significato è stata la testimonianza di Daniela Gaeta, Presidente delll’associazione ARIAAA3, che ha offerto all’auditorio spunti di riflessione narrando i disaggi dei pazienti allergici specialmente di quelli con allergia al latte. Soddisfatti gli organizzatori per la buona riuscita dell’evento grazie anche ad un auditorio numeroso, oltre 120 iscritti, e molto interessato che ha partecipato attivamente con tante domande ai relatori ma anche tante testimonianze delle proprie esperienze professionali lavorative. Lavoro eccellente è stato fatto dalla agenzia organizzativa, la Dafne Congressi di Siderno, che ha gestito l’evento con professionalità ed esperienza. Il dott. Tripodi ha ringraziato l’ordine dei Medici di Reggio Calabria, gradita la presenza del Dott. Veneziano per i saluti istituzionali, il presidente della Città metropolitana di Reggio Calabria, il presidente del Consiglio Regionale, l’ASP di Reggio Calabria per il patrocinio concesso, tutte le aziende del farmaco per il loro contributo non condizionante, i relatori ed i moderatori per il loro contributo scientifico e la Dafne congressi per l’organizzazione.

Valuta questo articolo