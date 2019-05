Reggio Calabria: confisca per 215 milioni a noto imprenditore legato a cosca di ‘Ndrangheta

10 Maggio 2019 07:24

Reggio Calabria: confisca a imprenditore legato ad una cosca di ‘Ndrangheta da rapporto di cointeressenza economico-criminale

La Guardia di Finanza – nelle sue componenti specialistiche e investigative del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Comando Provinciale Reggio Calabria – dalle prime ore di stamattina sta dando esecuzione in Calabria e in Campania, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica reggina, al provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di prevenzione con cui è stata disposta nei confronti di un noto imprenditore l’applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, tra cui la confisca dell’ingente patrimonio allo stesso riconducibile, per un valore complessivo stimato in circa 215 milioni di euro.

In sede giudiziaria è emersa infatti l’esistenza di un indissolubile rapporto di cointeressenza economico-criminale tra l’imprenditore e una cosca di ‘ndrangheta, risalente alla prima metà degli anni ’80.

