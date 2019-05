Reggio Calabria: a Condofuri la festa dedicata alla Giornata nazionale dello sport

29 Maggio 2019 22:36

Reggio Calabria: nei giorni 1 e 2 Giugno si svolgerà a Condofuri la festa dedicata alla Giornata nazionale dello sport che, come ogni anno, si terrà la prima domenica di Giugno

Nei giorni 1 e 2 Giugno si svolgerà a Condofuri la festa dedicata alla Giornata nazionale dello sport che, come ogni anno, si terrà la prima domenica di Giugno che quest’anno coincide con la festa della Repubblica Italiana, arricchendo di maggior fascino l’evento. La manifestazione– per Condofuri si tratta della seconda edizione – è promossa anche quest’anno, dall’A.S.D. Vallata dell’Amendolea con la collaborazione del CONI, della Regione Calabria e del Comune di Condofuri che la patrocinano con l’intento di valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport mirata a responsabilizzare e integrare l’individuo nella società. Sabato e domenica grandi e piccini potranno quindi trascorrere, sul nostro splendido lungomare, due giorni all’insegna del sport con tante iniziative : calcio, mountain bike, equitazione, fuoristrada, cinofilia, quod 4×4, sommozzatori, karate, tiro a segno e molto altro. Desidero ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione comunale Un grande contributo è stato dato dall’A.S.D. Vallata dell’Amendolea – in particolare il suo Presidente Franco Mafrica – che ha fortemente voluto si organizzasse la giornata sportiva. Un grazie va poi alle altre associazioni e agli straordinari volontari che hanno consentito che tutto ciò potesse realizzarsi. L’Amministrazione guidata dal Dott. Tommaso Iaria ritiene lo sport fondamentale per l’integrazione socio-culturale dei cittadini nonché essenziale per lo sviluppo psico-fisico dei nostri ragazzi. La due giorni sportiva si concluderà il 2 giugno nella Piazzetta Pentagono sul lungomare di Condofuri, ore 19:30, con un incontro sul tema ‘Lo sport è anche solidarietà’.

