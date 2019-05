Reggio Calabria: presentato l’evento Civitas. Luciano Gerardis: “momento importante per la città” [FOTO e INTERVISTE]

7 Maggio 2019 19:30

Reggio Calabria: conferenza stampa di presentazione dell’evento Civitas che si terrà nella città dello Stretto sabato 11 Maggio in concomitanza con la Giornata della Legalità

Questo pomeriggio presso l’Aula Formazione avvocati della Corte d’Appello di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento Civitas che si terrà nella città dello Stretto sabato 11 Maggio in concomitanza con la Giornata della Legalità. Hanno introdotto il programma il presidente della Corte d’Appello, Luciano Gerardis e Alberto Panuccio, presidente dell’Ordine degli avvocati. “È il settimo anno di Civitas- sottolinea il presidente della Corte d’appello, Luciano Gerardis– e quest’anno si inserisce nel contesto della Giornata per la Legalità che verrà celebrata in alcune città italiane: Reggio Calabria sarà capofila nazionale. La giornata si svolgerà in due momenti, al mattino il Castello Aragonese ed il Palazzo di Giustizia saranno aperti ai cittadini che vorranno visitarli, il pomeriggio invece sarà riservato agli studenti”. “L’ordine forense così come tutti gli altri sono qui e non potrebbe essere altrimenti, cerchiamo di aprirci alla società senza rimanere chiuse nell’ambito delle singole professioni e credo sia una giornata assolutamente importante”, afferma il presidente dell’Ordine degli avvocati Alberto Panuccio.

