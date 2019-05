Reggio Calabria, al circolo del Tennis “2° memorial Lucia per Hospice”

24 Maggio 2019 10:20

Reggio Calabria, domani e domenica al circolo del Tennis “Secondo memorial Lucia per Hospice”

Sabato 25 e domenica 26 maggio al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, un weekend nel segno della beneficenza e dello sport. Il presidente del circolo Igino Postorino e l’organizzatrice dell’evento Angelita Racco insieme a tutto lo staff, aspettano la cittadinanza per il “Secondo Memorial Lucia per Hospice”. Tante le attività sportive in programma e molti sono i professionisti del mondo agonistico e non solo, che hanno risposto all’appello solidale lanciato dalla “guerriera” Racco. Il ricavato della due giorni andrà alla struttura sanitaria Hospice Via delle Stelle. Possono partecipare tutti, adulti e bambini, trascorrendo un sabato (dalle ore 15 alle 20) e una domenica (dalle 9,30 alle 17) all’aria aperta e coniugnado sport e solidarietà.

