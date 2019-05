Reggio Calabria: Cinquefrondi festeggia San Michele Arcangelo, patrono della città

7 Maggio 2019 19:03

Reggio Calabria: grande attesa a Cinquefrondi per la Festa di San Michele Arcangelo, domani la celebrazione tra fiera, processione e serata musicale

C’è grande fermento a Cinquefrondi, cittadina nell’area metropolitana di Reggio Calabria, per la Festa del Santo Patrono, San Michele Arcangelo. La festa, ogni anno, è fissata per l’8 maggio. In passato, la festa rappresentava un’importante data per i contadini, che coglievano l’occasione per recarsi in paese, dove si svolgeva e si svolge ancora oggi, una grossa fiera con numerosi venditori da tute le parti della Calabria. La statua, custodita nella Matrice, rappresenta il Santo che schiaccia il diavolo. Il novenario che precede la festa è consuetudine che i fedeli si rechino in chiesa a recitare le loro preghiere al cospetto del santo. Una copia della statua è stata donata anni fa, alla comunità dei cinquefrondesi che vivono a Buenos Aires, dando loro la possibilità di celebrare la ricorrenza e pregare al cospetto di una statua identica a quella custodita nella chiesa Matrice di Cinquefrondi. Nella giornata di domani, mercoledì 8 maggio, si svolgerà la Santa Processione, una serata musicale ed in chiusura i fuochi d’artificio.

