Reggio Calabria, il 10 maggio si è svolto un appuntamento per il bicentenario della nascita dell’illustre reggino “Diego Vitrioli”

13 Maggio 2019 12:01

Reggio Calabria, presso il Teatro “Zanotti Bianco” il primo appuntamento di una serie di eventi che omaggiano il latinista reggino “Diego Vitrioli”

Il 10 maggio 2019 presso il Teatro “Zanotti Bianco”, si è svolto il primo appuntamento di una serie di eventi che omaggiano il latinista reggino “Diego Vitrioli” nel suo Bicentenario della nascita (20 maggio 1819).

“Questo progetto si aggiunge ad una molteplicità di eventi che in questi anni come Presidente ho proposto alle scuole con diversi progetti anche di alternanza scuola-lavoro e i risultati raggiunti hanno permesso di avviare nuovi studi sulla vita e la personalità di del latinista, sullo studio delle opere prodotte dal Vitrioli e sulla archiviazione del patrimonio letterario molto prezioso non solo alla cittadinanza, perché ricordiamo che ancora oggi Diego Vitrioli è al centro di numerosi studi e all’attenzione di ricercatori di importanti Università nel mondo”. Lo afferma in una nota il Presidente dell’Associazione cultura Diego Vitrioli di Reggio Calabria.

“Venerdì 10 maggio due matinée con grande partecipazione delle scuole per lo spettacolo “ECCE XIPHIAS – Elegia dell’immane pesce per voce e musica” e uno spettacolo serale alle ore 19:30. La rappresentazione teatrale in versi e musica ha visto sul palcoscenico gli alunni del Conservatorio di musica “Francesco Cilea” e l’attrice Teresa Timpano. Un ringraziamento va ai Dirigenti che hanno condiviso il progetto dell’Associazione culturale “Diego Vitrioli”, che aveva l’obiettivo di far conoscere colui che ha portato il nome della città di Reggio in tutto il mondo: “Diego Vitrioli”. Grazie anche ai docenti che hanno formato gli studenti nei giorni precedenti allo spettacolo e a tutti quelli che hanno creduto nel nostro evento educativo”.

“Grazie ai ragazzi per l’interesse mostrato durante lo spettacolo. Grazie alla Direttrice Mariella Grande per aver sempre contribuito con la nostra Associazione con discrezione e professionalità. Tanti complimenti a Fabiola Fucà al flauto, Sergio Tommasini al violino, Diletta Franco alla viola e Clara Di Giusto al violoncello. Grazie al Comitato tecnico per il tempo e la professionalità che a dedicato alla nostra associazione in quest’ultimo anno: la prof.ssa Mila Lucisano, l’avv. Antonio Zuccarello e l’Assessore Franco Arcidiaco. Gli appuntamenti per il Bicentenario organizzati dall’Associazione proseguiranno fino a luglio e riprenderanno a ottobre con le scuole”.

Valuta questo articolo