10 Maggio 2019 22:00

Reggio Calabria: torna l’appuntamento annuale con l’Oral Cancer Day, giornata dedicata alla prevenzione dei tumori della bocca

Torna l’appuntamento annuale con l’Oral Cancer Day, giornata dedicata alla prevenzione dei tumori della bocca, giunta alla 13a edizione e organizzata dalla sezione provinciale reggina dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e da Fondazione Andi Onlus, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Durante la giornata di Sabato 11 Maggio, a Reggio in piazza Camagna e a Rizziconi presso il Centro Commerciale “Porto degli Ulivi”, saranno presenti delle postazioni dove i Dentisti Andi volontari incontrano la cittadinanza per fornire informazioni sull’importanza dei controlli periodici, sulla corretta igiene orale, sugli stili di vita più sani da adottare per limitare l’incidenza dei tumori del cavo orale. Successivamente all’attività informativa di piazza, l’iniziativa continua presso gli studi dei dentisti Andi aderenti, i quali effettueranno visite di controllo gratuite dal 13 maggio al 14 giugno. L’elenco degli studi aderenti è già disponibile al numero verde 800 058 444. Una iniziativa di grande utilità sociale per informare, prevenire e individuare precocemente una forma di tumore, purtroppo ancora difficile da curare, che conta ogni anno in Italia 9000 nuovi casi.

