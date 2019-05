Reggio Calabria: approvato il fabbisogno della Rete psichiatrica residenziale dell’ASP

28 Maggio 2019 21:14

Reggio Calabria: la Commissione Straordinaria rende noto che “con proprio atto deliberativo ha approvato il fabbisogno di Rete psichiatrica residenziale dell’ASP”

La Commissione Straordinaria rende noto che “con proprio atto deliberativo ha approvato il fabbisogno di Rete psichiatrica residenziale dell’ASP di Reggio Calabria. Precedentemente, con l’atto deliberativo n.225 del 16 aprile 2019,la Commissione Straordinaria aveva formalmente istituito il “Tavolo di Monitoraggio Aziendale”. In tale contesto la commissione tecnica incaricata ha valutato, attraverso l’esame clinico e psicosociale i 172 utenti attualmente ricoverati presso le 11 strutture psichiatriche a gestione mista (ASP-Cooperative sociali). Gli stessi sono stati ricondotti ad una delle tre tipologie residenziali – SRPl – SRP2 – SRP3 – previste nel DCA 22112018. Nei prossimi giorni, pertanto, il “Tavolo Tecnico Regionale” provvederà a valutare i contenuti della proposta elaborata e, da qui a breve, I’ASP di Reggio Calabria si potrà dotare di una “Rete psichiatrica territoriale” in linea con le direttive ministeriale e regionali vigenti, che darà gararuie in termini di efficacia ed efficienza sia per le prestazioni erogate a favore degli ospiti delle strutture psichiatriche che per i lavoratori delle Cooperative Sociali interessate”.

Valuta questo articolo