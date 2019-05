Reggio Calabria, a Rizziconi arriva “Pompieropoli”: piccolini alunni al fianco dei Vigili del Fuoco

26 Maggio 2019 13:00

Reggio Calabria, a Rizziconi una giornata all’insegna dell’educazione civica insieme ai Vigili del Fuoco

L’ Amministrazione Comunale di Rizziconi, in collaborazione dell’Istituto Comprensivo ed il corpo dei VVF, è pronta a dare il via a “Pompieropoli”. Una giornata all’insegna dell’ educazione civica attraverso la divulgazione teorica e pratica delle misure di sicurezza, da mettere in atto in caso di necessità. Protagonisti della giornata saranno i bambini, quali primi e più importanti veicoli di apprendimento, divulgazione ed insegnamento. La giornata di Pompieropoli si terrà in Piazza Marconi il 4 Giugno 2019, alle 9, e vedrà coinvolti gli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo, che si cimenteranno in percorsi, appositamente preparati dai VVF e da loro guidati, affinchè apprendano le regole base ed il gran lavoro svolto dai VVF. L’Amministrazione è molto sensibile a queste tematiche ed è molto vicina, soprattutto, ai ragazzi e alla loro tutela ed alla loro buona crescita. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a seguire i piccoli alluni durante l’evento.

Valuta questo articolo