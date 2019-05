Reggio Calabria: 30enne arrestato per evasione, il Giudice dispone la liberazione

17 Maggio 2019 13:51

Reggio Calabria: 30enne arrestato per evasione, il Giudice accogliendo la linea difensiva esposta dell’Avv. Daniele Calipa, non applicava a alcuna misura cautelare e disponeva l’immediata liberazione dell’uomo

Il 30enne Roberto Amato, residente a Gioia Tauro in via Petrace, è stato arrestato martedì scorso dai Carabinieri di Gioia Tauro per evasione (art. 385 c.p.), poiché fermato fuori la propria abitazione nonostante fosse ai domiciliari. All’esito dell’udienza del rito direttissimo, celebrato nel pomeriggio di martedì, il Giudice (Dottoressa Anna Laura Scioti), accogliendo la linea difensiva esposta dell’Avv. Daniele Calipa (difensore di fiducia dell’arrestato), non applicava a Roberto Amato alcuna misura cautelare e ne disponeva l’immediata liberazione. Attualmente Amato è ai domiciliari per altra causa.

