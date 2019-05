Reggio Calabria, il 27 maggio l’incontro dal titolo “Percorso di lettura nell’epoca digitale”

24 Maggio 2019 11:06

Reggio Calabria: “Percorso di lettura nell’epoca digitale” è il titolo dell’incontro culturale in programma Lunedì 27 maggio alle ore 17.30 presso la Sala “Alfonso Ciprioti” del Centro civico di Arghillà

“…Percorso di lettura nell’epoca digitale…” è il titolo dell’incontro culturale in programma Lunedì 27 maggio c.a. alle ore 17.30 presso la Sala “Alfonso Ciprioti” del Centro civico di Arghillà. L’evento organizzato dall’IC “Radice-Alighieri” di Catona, sarà introdotto dal Dirigente scolastico avv. Simona Sapone e vedrà la partecipazione del Dott. Francesco Idotta, scrittore, e del Dott. Franco Arcidiaco, editore. L’interessante incontro rivolto a docenti e genitori sarà un’occasione per riflettere e confrontarsi sul ruolo della lettura quale fonte di conoscenza, in una società dominata dai social network.

