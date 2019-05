20 Maggio 2019 13:56

Reggina: la società è al lavoro per la prossima stagione e per wikipedia sarà Colantuno il nuovo allenatore degli amaranto

Messa in archivio la stagione, la Reggina si sta proiettando sul nuovo anno con un obiettivo chiaro: salire subito in Serie B. La prima cosa che la società dovrà valutare è l’allenatore: Cevoli ha fatto sicuramente un buon lavoro ma Taibi e Gianni stanno valutando il da farsi. Ma nelle ultime ore sul web sta circolando una foto di Wikipedia che per fatto l’arrivo di Stefano Colantuono, il tecnico reduce dall’esperienza con la Salernitana. In basso la foto.

