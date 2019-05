La nuova Reggina di mister Toscano: ecco i primi nomi in entrata

25 Maggio 2019 01:00

Reggina: la società è al lavoro per allestire una squadra competitiva in vista della prossima stagione con Mimmo Toscano in panchina

Ormai è chiaro: la Reggina vuole essere la grande protagonista della prossima stagione di Serie C. Smaltita la delusione dell’eliminazione dei playoff per mano del Catania, la società sta lavorando velocemente per allestire una squadra forte agli ordini di Mimmo Toscano, come scritto a più riprese su CalcioWeb. Ormai ci sono pochi dubbi: sarà l’ex calciatore amaranto il prossimo tecnico. Intanto oggi è stata una giornata importante, il presidente Luca Gallo si è ripreso anche storia, Sant’Agata e marchio, adesso per completare l’opera manca solo lo stadio, anche da questo punto di vista la situazione sembra ben indirizzata con il numero uno amaranto pronto a fare un altro regalo ai tifosi di Reggio Calabria.

Ecco la nuova R eggina di mister Toscano

Con Mimmo Toscano la nuova Reggina dovrebbe schierarsi con la difesa a 3, tre dunque i moduli a disposizione, il 3-5-2, il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1. Partiamo dalle certezze certezze: Gasparetto, Kirwan, Salandria, Zibert, Bellomo, Strambelli, Doumbia e Baclet. Due punti interrogativi sono Conson e De Falco. Il primo acquisto per la prossima stagione dovrebbe essere Francesco Cosenza. A centrocampo è caldo il nome di Donnarumma del Monopoli. In attacco la Reggina è alla ricerca di un attaccante di categoria da doppia cifra.

