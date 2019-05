Reggina, smentite sulla pista Auteri: le ammissioni del tecnico del Catanzaro

31 Maggio 2019 14:11

Gaetano Auteri non sembra essere in lizza per la panchina della Reggina, come rivelato dallo stesso tecnico del Catanzaro nelle ultime ore

“Mi ritengo un professionista e c’è in essere un contratto con il Catanzaro, oltre al fatto che con la Reggina non ho avuto alcun contatto. A brevissimo mi siederò con la società giallorossa per programmare insieme il futuro“. Il tecnico del Catanzaro, Gaetano Auteri, ci ha tenuto a puntualizzare la propria posizione ai microfoni di TuttoC dopo le voci circolate in mattinata in merito al possibile interesse della Reggina. Dunque sembra proprio che il tecnico non abbia intenzione di cambiare aria, il suo futuro dovrebbe essere ancora al Catanzaro come rivelato in data odierna. La Reggina proseguirà invece a battere sulla pista Toscano.

