Reggina: Raffaello Di Pietro ospite dello Store amaranto

2 Maggio 2019 22:44

Reggina: sarà Raffaello Di Pietro, cantante ed autore di “Vai Reggina”, a comporre, assieme ad altri ospiti, il parterre d’eccezione per l’inaugurazione della “Casa Amaranto” domenica 5 maggio a Piazza Duomo

Le sue parole…il nostro inno. Sarà Raffaello Di Pietro, cantante ed autore di “Vai Reggina”, a comporre, assieme ad altri ospiti, il parterre d’eccezione per l’inaugurazione della “Casa Amaranto” domenica 5 maggio alle ore 15.30 a Piazza Duomo. La sua carriera di cantautore prende forma nel 2000 che dà il via ad un’intensa collaborazione col Tenore Andrea Bocelli per il Cd “Cieli di Toscana”, che culmina nell’incisione di una canzone dal titolo “Il Mistero dell’amore”. Successivamente scrive il testo de “L’amore ci cambia la vita” per Gianni Morandi, sigla dello show del Sabato sera di Rai uno. Raffaello ha scritto e continua a scrivere canzoni per altri Artisti: Alex Baroni, Anna Oxa, Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli, Gigi Finizio, Aleandro Baldi, Toto Cutugno, il Volo e molti altri. Nel frattempo pensa intensamente al suo primo lavoro da solista: “Personale Viaggiante” con il quale riesce ad esprimere al meglio tutti i mondi del Raffaello Cantautore, il vissuto, la strada e ballate Pop che si fondono elegantemente con il Jazz e la Bossanova, tutto ispirato al Mediterraneo e alla Madre Terra Calabria.

