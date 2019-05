10 Maggio 2019 11:16

Reggina-Monopoli, è febbre playoff: già venduti 6500 biglietti, 1000 questa notte. Grande attesa dei tifosi amaranto, si attendono 20 mila persone al Granillo

Entusiasmo alle stelle e attesa spasmodica per i tifosi della Reggina in attesa del primo turno dei playoff promozione contro il Monopoli al Granillo domenica prossima (fischio di inizio ore 19:30). I supporters amaranto saranno in massa allo stadio a sostenere la squadra: già venduti 6500 biglietti, di cui oltre 1000 questa notte. Era da tempo che non si vedeva una mobilitazione simile, Reggio Calabria merita la Serie B.

