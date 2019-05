Reggina-Monopoli, i pugliesi credono nella vittoria in un Granillo infuocato: “se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto”

10 Maggio 2019 15:19

Reggina-Monopoli, è febbre playoff: già venduti 8 mila biglietti. I pugliesi credono nella vittoria e su facebook scrivono: “se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto”

Grande attesa a Reggio Calabria per il primo turno dei playoff promozione tra la Reggina ed il Monopoli. I supporters amaranto saranno in massa allo stadio a sostenere la squadra: già venduti 8 mila biglietti (probabile Granillo esaurito). Intanto i pugliesi credono nella vittoria e nel passaggio del turno e sul profilo ufficiale facebook pubblicano una foto con una frase evocativa: “se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto”.

