Reggina-Monopoli, mister Scienza: “possiamo mettere in difficoltà gli amaranto”. Tifosi reggini scatenati: venduti 11 mila biglietti [VIDEO]

10 Maggio 2019 21:46

Reggina-Monopoli, grande attesa a Reggio Calabria: venduti circa 11 mila biglietti. Giuseppe Scienza in conferenza stampa: “siamo carichi, possiamo mettere in difficoltà gli amaranto”

Grande attesa a Reggio Calabria in vista di Reggina-Monopoli, primo turno dei playoff di Serie C, di domenica sera al Granillo (fischio di inizio ore 19:30). I tifosi hanno letteralmente preso d’assalto i punti vendita dei biglietti: al momento sono stati venduti 11 mila biglietti. E’ evidente che si arriverà a circa 20 mila presenze allo Stadio. Intanto l’allenatore del Monopoli, Giuseppe Scienza, ha parlato in conferenza stampa: “siamo pronti e carichi. Sono sicuro che possiamo mettere in difficoltà gli amaranto: sono fiducioso anche perchè abbiamo recuperato qualche calciatore”. Il mister dei pugliesi parla del pubblico: “ci sarà una cornice di molto superiore alla Serie C, i nostri giocatori dovranno vincere l’emozione. Attendiamo questi playoff da un anno, ma non dobbiamo accontentarci, dobbiamo provare a fare l’impresa. La mia squadra in queste partite si esalta. Noi non abbiamo nulla da perdere ma solo da guadagnare”, conclude.

