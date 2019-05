Reggina, il sogno continua: Granillo da sballo con 15.000 tifosi, Mercoledì gli Ottavi di Finale a Catania [FOTO, INFO e DETTAGLI]

12 Maggio 2019 21:25

Reggina-Monopoli, è finita. Gli amaranto pareggiano 1-1 e passano il turno: mercoledì sfida a Catania

La Reggina dopo tanta sofferenza contro il Monopoli passa il turno dei playoff di Serie C. Il pareggio per 1-1 è utile per proseguire nel sogno. Fantastici i 15 mila del Granillo, i quali hanno incitato la squadra dal primo all’ultimo minuto di gioco. Il prossimo turno si giocherà mercoledì 15 Maggio a Catania (orario ancora da definire) in partita secca: la Reggina è costretta a vincere, in caso di pareggio passa il Catania

La Reggina passa il turno: delirio al Granillo, mercoledì partita a Catania

La Reggina ce la fa: pari con il Monopoli e passaggio del turno nei playoff di Serie C. Mercoledì 15 Maggio a Catania (orario ancora da definire) in partita secca, la Reggina è costretta a vincere, in caso di pareggio passa il Catania. Reggina-Monopoli LIVE: gli amaranto controllano gli ultimi minuti di gioco. I pugliesi sembrano rassegnati Dopo il pari di Ungaro la Reggina sta controllando la partita in attesa del fischio finale dell’arbitro. I pugliesi dopo il gol non riescono a reagire.

Reggina-Monopoli LIVE: gli amaranto riescono a pareggiare con Ungaro

La Reggina riesce a pareggiare la partita grazie ad Ungaro. Primo tiro in porta e subito gol per la squadra di Cevoli. Esplode il Granillo.

Reggina-Monopoli LIVE: deludente prestazione degli amaranto. In 75 minuti zero tiri in porta

La Reggina sta deludendo le attese. La squadra di Cevoli, a 15 minuti alla fine della partita, non ha effettuato nemmeno un tiro in porta. Il Monopoli meriterebbe il passaggio nel turno.

Reggina-Monopoli LIVE: Cevoli cambia, entra l’attaccante Baclet

La Reggina non riesce a rendersi pericolosa. Cevoli tenta la carta Baclet per recuperare la gara: la qualificazione per gli amaranto è attesa ad un filo.

Reggina-Monopoli LIVE: sono circa 15 mila i tifosi al Granillo

Sono circa 15 mila i presenti al Granillo questa sera per il 1° turno dei playoff di Serie C tra Reggina e Monopoli.

Reggina-Monopoli LIVE: secondo tempo sulla falsariga della prima frazione, amaranto in confusione

Riparte la partita tra Reggina-Monopoli: la seconda frazione si è aperta sulla falsariga del primo tempo. Gli amaranto sembrano scarichi, in confusione, in difficoltà.

Reggina-Monopoli LIVE: finisce il primo tempo, tanti errori degli amaranto. Serve una reazione

Finisce il primo tempo tra Reggina-Monopoli: i pugliesi chiudono la prima frazione in vantaggio per 1-0. La squadra di Scienza merita il gol di vantaggio: ha creato alcune occasioni ed ha tenuto bene il campo. La squadra di Cevoli è invece contratta, in difficoltà, poco concentrata. Serve assolutamente una reazione nel secondo tempo.

Reggina-Monopoli LIVE: i pugliesi passano in vantaggio

Il Monopoli passa in vantaggio al 36′: Scoppa beffa Confente sul suo palo. Granillo in silenzio, esultano i 90 tifosi venuti dalla Puglia.

Reggina-Monopoli LIVE: la squadra di Cevoli sembra bloccata, i pugliesi sono messi bene in campo

La Reggina sembra bloccata, nervosa e non riesce a creare occasioni da gol. Cevoli deve trovare delle soluzioni tattiche differenti. A metà primo tempo il Monopoli sta dimostrando di essere una squadra molto organizzata.

Reggina-Monopoli LIVE: occasione da gol per i pugliesi

La Reggina sta soffrendo la vitalità del Monopoli ben messo in campo da Scienza. Al 18′ occasione per i pugliesi con un colpo di testa di Gerardi.

Reggina-Monopoli LIVE: amaranto un pò in difficoltà

La Reggina è un pò in difficoltà: probabile la grossa tensione abbia “bloccato” i calciatori. Il Monopoli ha schiacciato gli amaranto nella loro metà campo facendo girare il pallone con facilità.

Reggina Monopoli LIVE: fase di studio in questi primi minuti

E’ iniziata da pochi minuti Reggina-Monopoli: grande entusiasmo sugli spalti del Granillo. Fase di studio tra le due squadre in questi primi minuti di gioco.

Reggina-Monopoli: ecco la formazione amaranto

Granillo quasi pieno in vista di Reggina-Monopoli, primo turno dei playoff promozione. Ecco al formazione amaranto: Confente, Conson, Gasparetto, Solini, Kirwan, Zibert, De Falco, Strambelli, Salandria, Bellomo, Doumbia.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo