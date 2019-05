Reggina-Monopoli, Cevoli alla vigilia: “sarà una partita difficile che può riservare delle trappole” [FOTO e VIDEO]

11 Maggio 2019 12:30

Reggina-Monopoli, grande attesa a Reggio Calabria per il primo turno dei playoff di Serie C. Attesi al Granillo oltre 15 mila spettatori. Cevoli in conferenza stampa: “la squadra ha lavorato bene, sarà una partita difficile che può riservare delle trappole

C’è grande attesa a Reggio Calabria alla vigilia della partita tra la Reggina ed il Monopoli valida per il primo turno dei playoff di Serie C. Il match del Granillo inizierà alle 19:30. I tifosi sono prontissimi a supportare la squadra tanto che si prevede un’affluenza allo stadio di oltre 15 mila persone.

Reggina-Monopoli, Cevoli in conferenza stampa: “sarà una partita difficile che può riservare delle trappole”

Alla vigilia della partita contro il Monopoli, il mister della Reggina, Roberto Cevoli, in conferenza stampa è carico: “ci siamo allenati bene, i ragazzi hanno entusiasmo e tanta voglia. Sarà una partita difficile che può riservare delle trappole”.

Reggina-Monopoli, Cevoli: “abbiamo due risultati su tre, ma può essere un’arma a doppio taglio”

Roberto Cevoli, in conferenza stampa, ad un giorno della gara tra la Reggina ed il Monopoli, afferma: “abbiamo due risultati su tre, è un vantaggio che ci siamo guadagnati, ma può essere arma a doppio taglio”.

Reggina-Monopoli, Cevoli: “la rosa è tutta disponibile, tranne Franchini”

Mister Cevoli, alla vigilia della partita playoff tra la Reggina ed il Monopoli, parla della Rosa: “la squadra ha lavorato bene, abbiamo provato varie cose in settimana. Sono tutti disponibili per domani tranne Franchini”.

Reggina-Monopoli, Cevoli: “i pugliesi sono una buona squadra, noi dobbiamo fare la nostra partita con tranquillità”

Roberto Cevoli parla dell’avversaria della Reggina: “il Monopoli è un’ottima squadra, messa bene in campo da Scienza, il quale ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Noi dobbiamo fare la nostra partita in tranquillità e serenità”.

Reggina-Monopoli, Cevoli: “si respira grande entusiasmo in città, è tutto merito del presidente e della squadra”

Roberto Cevoli parla dell’entusiasmo che si respira a Reggio Calabria in vista della partita tra la Reggina ed il Monopoli di domani sera: “si respira aria delle grandi occasioni. Grande merito va al presidente Luca Gallo ed alla squadra che ha fatto un ottimo lavoro meritandosi la qualificazione ai playoff promozione”.

Reggina-Monopoli, Cevoli sulla Viola: “sono vicino ai giocatori e allo staff”

Alla vigilia del primo turno dei playoff promozione tra Reggina–Monopoli, non poteva mancare, da parte di mister Cevoli, una battuta sulla Viola: “volevo esprimere la mia vicinanza ai giocatori e allo staff. Non è un momento semplice e tutti noi siamo vicini”.

Reggina-Monopoli: tutta la rosa convocata

Il tecnico Roberto Cevoli ha convocato l’intera rosa per la gara tra Reggina e Monopoli valevole per il 1° turno dei play off. Aggregati anche i fuori lista Licastro e Maritato.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo