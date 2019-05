Reggina-Monopoli, l’appello della società amaranto ai tifosi: “recatevi al Granillo con largo anticipo”

11 Maggio 2019 16:00

Reggina-Monopoli, l’appello della società amaranto: “recarsi al Granillo con largo anticipo”. Intanto prosegue la vendita dei biglietti: superata quota 12 mila

Mancano 28 ore all’inzio della partita tra Reggina-Monopoli, valevole per il 1° turno dei playoff di Serie C, ed i tifosi amaranto sono in fibrillazione. La prevendita dei biglietti va a gonfie vele: già staccati ben 12 mila tagliandi ed ancora la prevendita prosegue. La società amaranto, intanto, invita i tifosi di recarsi “allo stadio Granillo con largo anticipo muniti di documento d’identità da esibire al prefiltraggio e ai tornelli. Si ricorda che il titolo è nominativo di conseguenza incedibile”.

