3 Maggio 2019 21:02

Reggina: il neozelandese Kirwan scatenato carica l’ambiente con l’Haka in vista dei playoff. Gli amaranto giocheranno la prima partita il 12 maggio, domenica si scoprirà l’avversario

In attesa dell’apertura dello Store di domenica prossima, la Reggina si allena in vista dei playoff: la prima gara sarà il 12 maggio e l’avversario si scoprirà nell’ultima giornata di Serie C. Intanto la tifoseria è in fermento e la squadra di Cevoli si allena in vista degli spareggi. I giocatori sono concentrati sull’obiettivo e il difensore Niko Kirwan, neozelandese e figlio di un rugbista, dopo il pranzo di gruppo allo stadio si scatena con un Haka da brividi.

ECCO IL VIDEO:

Valuta questo articolo