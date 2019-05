Reggina: ecco l’inaugurazione dello Store, oltre 2000 tifosi a Piazza Duomo [FOTO e VIDEO]

5 Maggio 2019 16:44

Reggina: lo store apre le sue porte, la struttura innovativa all’insegna del design che andrà ad impreziosire la rinnovata Piazza Duomo

Inaugurata la “Casa Amaranto” a Piazza Duomo a Reggio Calabria. Dopo l’annuncio del presidente Luca Gallo durante la prima conferenza stampa, lo store della Reggina apre le porte ai tifosi amaranto. Una struttura innovativa all’insegna del design che andrà ad impreziosire la rinnovata Piazza Duomo.

Reggina: inaugurata la “Casa Amaranto” a Piazza Duomo a Reggio Calabria. Il presidente Gallo: “grande emozione”

E’ visibilmente emozionato Luca Gallo dopo l’inaugurazione dello Store della Reggina a Piazza Duomo a Reggio Calabria. “E’ una bella festa– afferma Gallo- i tifosi hanno risposto in massa, la Reggina è una cosa grande”. Il presidente anticipa la futura inaugurazione della Sede ufficiale della società: “il 20 maggio apriremo la sede in centro città”. Sul Sant’Agata, Gallo è chiaro: “parteciperemo al bando per vincere, è la casa amaranto e resterà tale”. Sul marchio Reggina: “sono orgoglioso di aver riacquistato lo storico marchio”. Sul Granillo: “siamo a buon punto per il restyling dello stadio di Reggio Calabria”. “I playoff saranno difficili ma cercheremo di giocarli per fare bene”, conclude Gallo.

Reggina, lo store apre le sue porte. Cozza: “gli amaranto meritano una categoria diversa”

Presente anche Ciccio Cozza a Reggio Calabria per l’inaugurazione dello Store degli amaranto: “gli amaranto meritano una categoria diversa, oggi è una giornata importante per l’intera città”.

Reggina: inaugurato lo Store amaranto. Tedesco e Vargas: “che bella giornata”

Grande entusiasmo a Reggio Calabria per l’inaugurazione del primo store della Reggina. Gli ex calciatori amaranto Tedesco e Vargas si dicono “molto contenti della giornata di oggi. I tifosi amaranto sono fantastici e saranno fondamentali per i playoff”.

Reggina: inaugurato lo Store amaranto. Ezio Brevi: “tifo sempre per gli amaranto”

A Reggio Calabria per l’inaugurazione dello Store anche Ezio Brevi, giocatore della Reggina in Seria A: “è un onore essere qui, sono veramente contento. Non scorderò mai Reggio Calabria. Dopo 20 anni ancora tifo per gli amaranto”.

Reggina: inaugurato lo Store amaranto. Il presidente Gallo ha tagliato il nastro

Sono oltre 2000 mila i tifosi a Piazza Duomo a Reggio Calabria per l’inaugurazione del primo store della Reggina. Il presidente Luca Gallo, qualche minuto fa, ha tagliato il nastro della “Casa Amaranto”.

Reggina, il consigliere Latella ospite dello Store amaranto: “Gallo ha dato la svolta alla Reggina”

Grande entusiasmo a Reggio Calabria per l’inaugurazione del primo store della Reggina. Il consigliere Giovanni Latella si dice “entusiasta del nuovo corso della società con il Presidente Gallo che ha dato la svolta decisiva. Speriamo di tornare in Serie B, la città se lo merita”.

Reggina, apre lo Store amaranto. Falcomatà: “l’apertura a Piazza Duomo è simbolica”

Entusiasmo a Reggio Calabria per l’inaugurazione del primo store della Reggina. Il sindaco Falcomatà: “siamo contenti della squadra. Gallo ha dato la svolta alla società. L’apertura dello Store a Piazza Duomo ha un valore simbolico”.

Reggina, lo store apre le sue porte. Mister Cevoli sui playoff: “pensiamo partita dopo partita sperando di passare il turno”

Lo Store apre le sue porte a Reggio Calabria. Mister Cevoli, presente all’inaugurazione della “Casa Amaranto”, è entusiasta della Reggina: “i playoff saranno difficili, dobbiamo pensare partita dopo partita. I ragazzi, da quando sono tornato, hanno fatto un qualcosa di incredibile. Da domani prepariamo gli spareggi promozione”.

Reggina, Raffaello Di Pietro ospite dello Store amaranto: “sono orgoglioso di essere reggino”

Grande entusiasmo a Reggio Calabria per l’inaugurazione del primo store della Reggina. Raffaello Di Pietro si dice “orgoglioso di essere reggino, in tanti invidiano la piazza di Reggio Calabria”.

Reggina: in parallelo con l’inaugurazione del primo store ufficiale la società solleva il velo anche del “negozio” online

Si alza il sipario. L’e-commerce è adesso realtà. In parallelo con l’inaugurazione del primo store ufficiale della Reggina (la nuova “Casa Amaranto) la società solleva il velo anche del “negozio” online. Uno spazio virtuale in cui il tifoso amaranto, accedendo da qualsiasi parte del mondo, può acquistare innumerevoli prodotti. Dalle divise ufficiali da gara ai più disparati gadget, passando per sciarpe, cappelli e molto altro ancora.

Reggina, ecco l’inaugurazione dello Store: tanti tifosi in attesa

Grande entusiasmo a Reggio Calabria per l’inaugurazione del primo store della Reggina. Già in attesa centinaia di tifosi nei pressi della “Casa Amaranto” a Piazza Duomo, come si può notare dalle foto a corredo dell’articolo.

Reggina, ecco l’inaugurazione dello Store. Ciccio Cozza sarà presente

Parli di Reggina, pensi a Ciccio Cozza. A completare il parterre d’eccezione per l’inaugurazione dello store di domenica 5 maggio 2019 sarà proprio l’ex fantasista amaranto. Cresciuto nel settore giovanile calabrese, colleziona in totale 252 presenze e 51 gol, che lo proiettano al secondo posto nella classifica marcatori “all-time” della Reggina. In amaranto anche due esperienze da tecnico (stagioni 2014/15 e 2015/16).

Reggina, ecco l’inaugurazione dello Store. Sarà presente, tra gli altri, Ezio Brevi

