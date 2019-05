Reggina, il presidente Gallo fa sognare i tifosi: “acquisteremo i migliori calciatori per ogni settore”

25 Maggio 2019 18:40

Reggina, il presidente Gallo vuole la Serie B: “acquisteremo i migliori calciatori per ogni ruolo. Avremo un allenatore vincente”

La Reggina vuole essere la grande protagonista della prossima stagione di Serie C. Smaltita la delusione dell’eliminazione dei playoff per mano del Catania, la società sta lavorando velocemente per allestire una squadra forte agli ordini di Mimmo Toscano, come scritto a più riprese su CalcioWeb. Ormai ci sono pochi dubbi: sarà l’ex calciatore amaranto il prossimo tecnico. Il presidente Luca Gallo, dopo essersi ripreso anche storia, Sant’Agata e marchio, vuole vincere ed in un’intervista alla Gazzetta del Sud parla di allenatore, campagna acquisti, ritiro e talenti.

Reggina, Gallo sull’allenatore: “deve conoscere bene la categoria, anzi meglio se l’ha già vinta”

Il presidente della Reggina, Luca Gallo è chiaro su sull’identikit del nuovo allenatore: “deve conoscere bene la categoria, anzi meglio se l’ha già vinta, e non soltanto una volta, senza commettere l’errore che abbiamo fatto per Drago. A brevissimo saprete chi sarà, non so il giorno preciso, se all’inizio della settimana entrante, e non possiamo avviare la campagna acquisti fino a quando non ci sarà il tecnico a scegliere i giocatori con il direttore sportivo Taibi“.

Reggina, Gallo sulla campagna acquisti: “cercheremo i migliori per ogni settore”

Luca Gallo ha l’idee chiare sulla nuova campagna acquisti della Reggina: “cercheremo i migliori per ogni settore, una bella squadra competitiva è nei nostri piani. La Reggina dovrà partire il prossimo campionato per vincere. Vareremo una compagine che all’unanimità dovrà essere indicata come favorita, sennò sarà un sommo dispiacere“.

Reggina, Gallo sul prossimo ritiro: “il nuovo allenatore stabilirà la sede”

Luca Gallo parla anche del futuro ritiro della Reggina: “l’allenatore stabilirà la sede che possa essere il Sant’ Agata o meno. Mi parlano di Gambarie, se ci sono le strutture perché no?”.

Luca Gallo: “i talenti devono rimanere alla Reggina”

Il presidente Gallo parla dei talenti in casa Reggina: “devono restare. Dobbiamo crescere calciatori che siano bandiere assolute, un reggino che rappresenti il club in Italia e oltre i confini nazionali. La Reggina deve essere per tutti punto d’arrivo e non di transizione”.

