Reggina: società già al lavoro per la prossima stagione, Cevoli potrebbe non essere confermato. Ecco i NOMI per la panchina

17 Maggio 2019 23:02

Reggina, Luca Gallo vuole la Serie B: per la prossima stagione si stanno studiando i profili per il nuovo allenatore, è molto improbabile la conferma di Roberto Cevoli

La Reggina è già al lavoro per la nuova stagione nonostante sia ancora cocente la delusione per l’eliminazione dai playoff ad opera del Catania. Luca Gallo vuole allestire una squadra capace di vincere il campionato di Serie C senza passare dagli spareggi. Per raggiungere questo obiettivo la società sta valutando a chi affidare la panchina: non è passato inosservato l’ottimo lavoro svolto da Roberto Cevoli, il tecnico infatti merita considerazione anche per un’eventuale riconferma. Ma Taibi e Gianni stanno valutando anche altri profili: secondo quanto riporta CalcioWeb, gli amaranto stanno valutando Mimmo Toscano, ex Reggina e allenatore reduce dall’esonero al Feralpisalò, Serse Cosmi, tecnico di alto profilo e categoria superiore, Piero Braglia, anche se al momento è difficile un addio al Cosenza.

