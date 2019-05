Reggina: Cevoli non è più l’allenatore amaranto, al suo posto un altro ex calciatore [NOME e FOTO]

22 Maggio 2019 21:40

Reggina: Cevoli non sarà confermato. La società amaranto ha scelto Mimmo Toscano per la prossima stagione, manca solo l’ufficialità

Sarà Mimmo Toscano, come riporta CalcioWeb, l’allenatore della Reggina per la stagione 2019-2020: manca solo l’ufficialità ma la società del Presidente Gallo ha deciso a chi affidare la panchina. Cadute le candidature di Braglia e Cosmi, così come la riconferma di Cevoli, l’ex calciatore amaranto ha vinto la concorrenza di Colantuono. L’annuncio arriverà a breve, fermo restando che Toscano dovrà risolvere con la FeralpiSalò il contratto che lo lega fino a giugno 2020. Risolta la questione allenatore, adesso la società penserà al mercato: le intenzioni sono quelle di allestire una squadra in grado di vincere il campionato di Serie C.

