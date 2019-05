Redditto di cittadinanza: in Sicilia oltre 160mila richieste, in arrivo più di 1200 nuove assunzioni per i Centri per l’impiego

3 Maggio 2019 15:21

Boom di domande in Sicilia per il Reddito di Cittadinanza, la Senatrice pentastellata Catalfo: “1240 nuove assunzioni nei prossimi due anni per il potenziamento i Centri per l’impiego”

“Come comunicato questa mattina dall’INPS, al 30 aprile scorso le domande presentate per il Reddito di Cittadinanza sono oltre un milione, mentre dalla Sicilia sono pervenute 161.383 domande. Un risultato che reputo importantissimo perché già oggi, a neanche due mesi dalla data di avvio, siamo arrivati a circa 3 milioni di cittadini che beneficeranno di questa misura e che, di questo passo, ci porterà presto a raggiungere l’obiettivo prefissato. In questi giorni sto ricevendo centinaia di messaggi da persone che si sentono finalmente considerate da uno Stato per troppo tempo distante dai loro veri bisogni sono la vittoria più grande per chi, come me e tutto il MoVimento 5 Stelle, non ha mai smesso di combattere affinché questa misura diventasse realtà”. La senatrice catanese del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo, presidente della Commissione Lavoro al Senato, commenta così i dati resi noti oggi dall’INPS.

La Catalfo, che nel 2013 è stata la prima firmataria del disegno di legge per l’istituzione di questa misura e relatrice in Aula del provvedimento, aggiunge: “Il dato sulle richieste pervenute dalla Sicilia, che su base nazionale è preceduta dalla Campania, non può che confermare la validità di questa misura, i cui effetti positivi cominciano già a farsi sentire. A tutto questo si aggiungono anche le nuove assunzioni per il potenziamento dei Centri per l’impiego che, solo nella nostra regione, saranno circa 1240 fino al 2021. Con la riforma delle politiche attive daremo un lavoro a chi oggi si trova, suo malgrado, fuori dal mercato per colpa dell’immobilismo di chi ci ha preceduti chiuderemo il cerchio. Andiamo avanti”.

