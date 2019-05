Messina come il Far West, ennesima rapina in città: assalto in un supermercato, caccia a due uomini

12 Maggio 2019 11:10

Rapina a mano armata in supermercato a Messina: bottino da 500 euro, caccia ai due malviventi

Ancora un’altra rapina a Messina. Stavolta è toccato al supermercato MD di Santa Lucia sopra Contesse. Due malviventi armati di pistola ieri sera, prima dell’orario di chiusura, hanno fatto irruzione nei locali costringendo i dipendenti a farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse. I due, dopo aver messo a segno il colpo, si sono dati alla fuga probabilmente in sella ad uno scooter. Sul posto l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno dato il via alle indagini per risalire all’identità dei due malviventi. Di fondamentale importanza le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il valore del bottino è di 500 euro.

