“Oltre le nuvole”: il nuovo singolo di Gianluca Rando e Danilo Ballo

7 Maggio 2019 15:35

“Oltre le nuvole” è un brano dal sapore mediterraneo, nato dalla alchimia artistica che unisce Danilo Ballo al messinese Gianluca Rando

“Credo che l’ambizione principale di ognuno di noi sia sempre stata quella dell’essere sereni ed è bello sapere che in un mondo così pieno di incertezze, più su Oltre le nuvole, esista ancora un senso della vita chiamato Felicità. E’ da tale consapevolezza che nasce questo nuovo brano strumentale, che ho scritto e condiviso orgogliosamente insieme a Danilo Ballo”. Con queste parole il chitarrista Gianluca Rando presenta l’ultimo singolo inedito, già in rotazione radiofonica, è disponibile da oggi in 250 paesi del mondo e su tutte le principali piattaforme streaming.

“Oltre le nuvole” è un brano dal sapore mediterraneo, nato dalla alchimia artistica che unisce Gianluca Rando a Danilo Ballo, tastierista ed arrangiatore dei Pooh dal 2000.

“Di Gianluca mi colpiscono l’inguaribile romanticismo artistico e l’incrollabile forza di volontà e dedizione alla Musica. Già questo ci accomuna ed una collaborazione è stata naturale. Viva la chitarra mediterranea, e chi ne porta ancora avanti la tradizione, come fa Gianluca”. Con queste parole che lo stesso Danilo Ballo descrive questa collaborazione che probabilmente non si fermerà solo ad un singolo.

Il nuovo singolo di Gianluca Rando, prodotto da Mediterraneos Production (Roma), arriva dopo il successo di “Eoliana”, undicesimo album del chitarrista registrato interamente dal vivo durante il suo tour acustico 2017 alle Isole Eolie.

Gianluca Rando, messinese classe ’76, ha scoperto la propria passione per la musica a 12 anni, passione che lo porterà nel tempo a far emergere un talento innato, prima per il basso tuba poi per la chitarra. Il suo stile spazia dalla fusion aljazz, al rock, al flamenco e al pop. Ha suonato con musicisti del calibro di Sagi Rei, Nico Di Palo (New Trolls), Fausto Leali, Barbara Cola, Chiara Taigi, Leonardo Monteiro, Danilo Ballo (tastierista ed arrangiatore dei “Pooh” dal 2000) ed ha supportato spettacoli di artisti come Enrico Montesano, Massimo Lopez, Nino Frassica, Gianfranco D’Angelo, Enzo De Caro, Serena Autieri, Caterina Vertova e Maria Grazia Cucinotta per citarne qualcuno.

Valuta questo articolo