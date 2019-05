Un barlume di Primavera nel Maggio pazzo dell’Italia: le previsioni meteo per i prossimi giorni

22 Maggio 2019 11:11

Previsioni Meteo, 3 giorni di forti temporali pomeridiani e temperature in aumento: barlumi di Primavera

Vuoi vedere che arriva davvero la Primavera? La situazione meteo sull’Italia volge alle tipiche caratteristiche primaverili in questi giorni di metà settimana: dopo un lungo periodo di freddo anomalo e maltempo intenso e continuato fuori stagione, le temperature stanno aumentando in tutto il Paese tornando per la prima volta dall’inizio del mese di Maggio a ridosso delle medie del periodo. Tra oggi e domani la colonnina di mercurio schizzerà ulteriormente verso l’alto, arrivando a +26/+27°C diffusi nel primo pomeriggio di domani, Giovedì 23 Maggio, su gran parte del Nord Italia e della pianura Padana. Non saranno, però, giornate di bel tempo: alle schiarite si alterneranno diffusi annuvolamenti da cui scaturiranno, in modo particolare nelle ore centrali delle giornate e nel corso del pomeriggio, forti temporali pomeridiani dovuti alla termo-convezione dell’aria a ridosso delle montagne. Attenzione a possibili nubifragi e grandinate, in modo particolare nelle zone interne lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole, in alto, a corredo dell’articolo. Si tratta di fenomeni d’instabilità orografica tipici della Primavera Mediterranea, che restituiscono un po’ di normalità a questa stagione così tormentata.

A medio e lungo termine, però, avremo ulteriori scossoni: dapprima dobbiamo aspettarci nel weekend una nuova perturbazione che colpirà tutt’Italia tra Sabato 25 e Domenica 26 Maggio con violenti temporali tra Sardegna e Sicilia, in risalita su tutte le altre Regioni. Invece la prossima settimana, negli ultimi giorni di Maggio, potremmo finalmente avere una parentesi simil-estiva con temperature in aumento su valori superiori alla media del periodo un mese dopo l’ultima volta. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

