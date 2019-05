Previsioni Meteo, l’inverno di Maggio continua: weekend di maltempo in tutt’Italia [DETTAGLI]

18 Maggio 2019 15:30

Previsioni Meteo, il punto della situazione sull’Italia: ennesimo weekend dai connotati invernali, e la prossima settimana arriva un’altra ondata di freddo e maltempo

Meteo – Continua l’inverno di questo Maggio più che pazzo sull’Italia: potrebbe concludersi con le anomalie negative mensili più importanti di sempre in Italia da quando esistono i rilevamenti meteorologici. E stiamo vivendo l’ennesimo weekend di questa Primavera dai connotati tipicamente invernali: sta piovendo su gran parte d’Italia, con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. In pieno giorno (dati delle 10:50 del mattino) abbiamo appena +8°C a Cuneo, +10°C a Torino e Biella, +11°C a Novara, Vercelli e Asti, +12°C a Milano, Como, Bergamo, Varese e Lodi, +13°C a Bologna, +14°C a Genova e Brescia, +15°C a Roma e Firenze.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore: tra oggi pomeriggio e domani avremo forti temporali e piogge torrenziali su tutto il Nord e nelle Regioni centrali tirreniche, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. I fenomeni più intensi si abbatteranno sul cuore della pianura Padana, tra bassa Lombardia ed Emilia, e in Veneto, dove cadranno oltre 150mm di pioggia. Tutti i corsi d’acqua si ingrosseranno rapidamente, provocando una nuova emergenza per le possibili inondazioni. Forti piogge colpiranno anche Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Sulle Alpi tornerà la neve oltre i 1.500 metri, soprattutto al Nord/Ovest, e cresce la preoccupazione per il Giro d’Italia che Giovedì 23 Maggio arriverà proprio sulle Alpi con una tappa leggendaria (la Cuneo-Pinerolo) per arrivare subito ad alta quota, Venerdì 24, agli oltre 2.200 metri del Lago Serrù. Le Previsioni a medio e lungo termine sono ancor più impressionanti: avremo proprio nella parte finale della prossima settimana un’altra intensa ondata di freddo e maltempo che colpirà l’Italia nel prossimo weekend (25-26 Maggio) facendo crollare ulteriormente le temperature con forte maltempo e ulteriori nevicate fino a quote eccezionalmente basse per il periodo.

L’inverno di Maggio continua…

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

