Previsioni Meteo: maltempo e freddo al Sud per fine Maggio e inizio Giugno

27 Maggio 2019 21:46

Previsioni Meteo, la tendenza a medio e lungo termine fino alla prima settimana di Giugno: scenari infausti, anche l’estate meteorologica inizierà con forte maltempo e temperature inferiori alle medie

Le Previsioni Meteo a medio e lungo termine sono davvero sfavorevoli non solo per gli ultimi giorni di questo pazzo Maggio falcidiato da maltempo e freddo anomalo, ma persino per la prima decade di Giugno: l’estate meteorologica 2019, che inizierà Sabato, sarà caratterizzata da una lunga fase perturbata in avvio, sulla falsariga di quest’incredibile primavera ultra-piovosa e particolarmente fredda. Gli ultimi aggiornamenti di tutti i principali modelli per i prossimi giorni, infatti, confermano il trend che era già emerso in precedenza.

A metà settimana l’Italia sarà investita da un nuovo brusco peggioramento nord Atlantico: Mercoledì il Nord sarà colpito da violenti temporali con grandine e tornado, fenomeni che Giovedì scivoleranno al Centro e da Venerdì colpiranno il Sud dove il maltempo persisterà per tutto il weekend. Momentaneamente, invece, da Giovedì a Domenica avremo 4 giorni di sole e caldo al Nord con temperature in forte aumento, ma in modo velleitario perchè già Lunedì 3 Giugno, all’inizio della prossima settimana, un altro peggioramento atlantico interesserà il Nord/Ovest, per poi estendersi al resto d’Italia nel corso della prossima settimana.

