Meteo Maggio, le Previsioni della Festa del Lavoro: confermata l’irruzione di freddo nel week end in Calabria e Sicilia

1 Maggio 2019 16:38

Previsioni Meteo Maggio – Inizia oggi il mese di Maggio nel giorno della Festa del Lavoro, con forti temporali pomeridiani in formazione lungo la dorsale Appenninica, al Centro/Sud, al punto che è scattata l’allerta meteo per grandine e nubifragi nelle zone interne per le prossime ore. Ma soprattutto, nei prossimi giorni avremo una vera e propria escalation del maltempo che domani, Giovedì 2 Maggio, interesserà il Nord, dopodomani, Venerdì 3 Maggio, si estenderà anche al Centro/Sud e poi nel weekend colpirà tutt’Italia con temperature in forte calo per l’irruzione artica che riporterà l’Inverno per oltre 48 ore nel nostro Paese. Gli ultimi aggiornamenti delle mappe confermano quanto già annunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb: le temperature crolleranno fino a 15°C sotto le medie del periodo, Domenica la neve arriverà clamorosamente fino in collina tra Emilia Romagna, Toscana e Marche, addirittura fino a 400–500 metri di altitudine. Il giorno più freddo sarà Lunedì 6 Maggio, con nevicate sotto i 1.000 metri di quota persino all’estremo Sud (Calabria e Sicilia), proprio come in pieno inverno, e forti venti di maestrale in tutt’Italia. Tornerà il sole al Nord, ma con gelate fin in pianura all’alba. Poi Martedì 7 Maggio tornerà a splendere il sole in tutt’Italia ma le minime saranno ancora basse, tipicamente invernali, con una grande escursione termica che riporterà le massime su valori primaverili, fino a +20°C un po’ su tutte le Regioni. Si concluderà così l’ennesimo colpo di coda dell’inverno di questa stagione così bizzarra, in cui il freddo si sta prolungando fino a Primavera inoltrata.

Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb tutti i dettagli sull’ondata di freddo in arrivo, sulle zone più colpite dal maltempo, dalle nevicate con le relative quote.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati: