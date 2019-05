Poste Italiane: disponibile l’annullo dedicato alla Madonna di Capocolonna di Crotone

17 Maggio 2019 15:30

Poste Italiane attiverà un annullo filatelico recante la dicitura “Madonna di Capocolonna – 500 anni Accoglienza effige nella Basilica Cattedrale – 18.5.2019 – 88900 Crotone Paternostro”

In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Capocolonna, in programma a Crotone il 18 e 19 maggio, Poste Italiane attiverà un annullo filatelico recante la dicitura “Madonna di Capocolonna – 500 anni Accoglienza effige nella Basilica Cattedrale – 18.5.2019 – 88900 Crotone Paternostro”. Nell’occasione, sabato 18 maggio dalle ore 14 alle 20, sarà possibile timbrare con l’annullo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste italiane allestito sul sagrato della Basilica Cattedrale di Crotone. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / Filiale di Cosenza U.P. di Cosenza Veneto sportello filatelico Via Vittorio Veneto 41 – 87100 Cosenza.

