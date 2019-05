Ponte sul Mela, tavolo tecnico a Messina: servono 5 milioni

9 Maggio 2019 17:19

Tavolo tecnico a Messina per sbloccare 5 milioni di euro destinati alla ricostruzione del ponte sul Mela e non utilizzabili per gli attuali problemi finanziari dell’Ente

Alla presenza dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, on. Marco Falcone, del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, dott. Cateno De Luca, dei responsabili tecnici del Genio Civile di Messina e dell’ex Provincia, si è svolto stamane a Palazzo dei Leoni, il tavolo tecnico per sbloccare i 5 milioni di finanziamento regionale destinati alla ricostruzione del ponte sul Torrente del Mela, opera che interessa la strada provinciale 75 di Cicerata, arteria viaria fondamentale per il collegamento tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo.

“La riunione odierna – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Cateno de Luca – intende trovare una soluzione per sbloccare i 5 milioni di euro destinati alla realizzazione del ponte sul torrente del Mela, opera che interessa la strada provinciale 75. L’assenza di bilancio della Città metropolitana di Messina non permette di proseguire con le progettazione dell’opera per cui si era ipotizzato di affidare le risorse al Dipartimento regionale di Protezione Civile ma questa soluzione si sta dimostrando ancor più complicata per le procedure burocratiche complesse. All’incontro odierno è stato invitato il Genio Civile di Messina al quale è stato chiesto, nell’attesa che si risolva il problema finanziario dell’ex Provincia, di farsi carico della progettazione e, quindi, di metterci in condizione di poter accelerare i tempi realizzativi futuri”.

